Vibo Marina, volontari rimuovono vecchio pneumatico sulla spiaggia del porto

È stato sotto gli occhi di tutti per anni, ma ognuno ha pensato che quello del rispetto dell’ambiente fosse un problema di altri o, forse, la rimozione non è stata mai effettuata per evitare…un possibile conflitto di competenze tra Comune, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale. E così era rimasto lì per decenni, senza che nessuno facesse niente, senza che nessuno si fosse mai preoccupato di pulire quello che dovrebbe essere uno spazio di tutti. A segnalare la presenza del copertone, posizionato all’interno dello specchio acqueo del porto, sulla spiaggetta a ridosso del lungomare, è stato Antonio Montesanti al fine di sensibilizzare le coscienze. E così ci hanno pensato due volontari, Massimiliano e Goffredo, che armati di pala e zappa hanno provveduto a rimuovere lo pneumatico seminterrato nella sabbia. Una volta tirato fuori dall’acqua, i due volontari hanno lasciato “in esposizione” il copertone in attesa che venga definitivamente smaltito, fornendo un importante contributo alla comunità. Un atto di civiltà che farà certamente da buon esempio. Non un atto dovuto, né un atto di volontariato, ma semplicemente e soltanto un atto di responsabilità.

