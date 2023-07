Vibo Marina, l’Asp dispone la presenza di un’ambulanza per il periodo estivo

La presenza di un’ambulanza a Vibo Marina ha rappresentato, nel corso degli anni, una necessità largamente avvertita e oggetto di innumerevoli richieste indirizzate agli organi competenti ma sempre cadute nel vuoto. Lunedi 17, nella sede dell’Asp di Vibo Valentia si è svolta una riunione nel corso della quale questa esigenza è stata fatta propria dai vertici dell’Azienda sanitaria vibonese che hanno deliberato l’assegnazione di un’ambulanza per le frazioni costiere, per il solo periodo estivo, che sarà presente presso la guardia medica di Vibo Marina tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. All’incontro erano presenti il Generale Battistini, commissario straordinario dell’Asp, insieme a vari operatori socio-sanitari e alla quale ha partecipato anche Silvio Pisani, consigliere comunale di Vibo, esponente del Movimento 5 Stelle, che è intervenuto in qualità di coordinatore delle operazioni di soccorso in mare. Al termine della riunione, nel corso della quale è stato definito il piano estivo per l’emergenza-urgenza, sono stati chiariti i vari scenari in base alle risorse disponibili soprattutto per garantire la velocità e l’efficienza degli interventi. “La scelta di assegnare un’ambulanza per le frazioni costiere – ha commentato Silvio Pisani- risulta una decisione presa con ponderatezza in considerazione della presenza di decine di migliaia di turisti che affollano il litorale in questo periodo, mentre per quanto riguarda la turnazione delle guardie mediche, a causa della mancanza di medici, così come da codice deontologico, hanno dato la disponibilità anche alcuni medici in pensione, con l’auspicio che altri si uniscano a loro”.

