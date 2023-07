Vibo Marina, gli attivisti del Movimento 5 stelle incontrano i cittadini

Verrà allestito venerdì 21 luglio, in Piazza Satriani a Vibo Marina, alle ore 19.30, un gazebo tematizzato da parte degli attivisti, i portavoce ed il nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Vibo Valentia, Luisa Santoro. Il tema principale della discussione verterà sulla riforma Calderoli in merito all’autonomia differenziata, tematica molto sentita dal Mezzogiorno e dal M5S, «da considerare ipso facto – affermano i pentastellati- come l’altra faccia delle secessione leghista che si tenta di riattuare in forma diversa e che invece, acuirà ulteriormente la distanza delle Regioni del Sud rispetto a quelle del Nord». L’occasione sarà inoltre utile, «per un confronto generalizzato con i cittadini e con i nostri consiglieri comunali, per affrontare le tematiche e le problematiche locali della città, anche avuto riguardo alle recenti ordinanze sindacali sulla non potabilità dell’acqua a Vibo Città. Il team cinque stelle di Vibo Valentia sarà a completa disposizione anche per i cittadini che volessero procedere con l’iscrizione al Movimento».

