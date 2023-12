Festa dell’albero, a Vena di Ionadi il M5S di Vibo mette a dimora sette piantine

Un gesto che racchiude in sé un valore dai molteplici significati culturali ed educativi. Questo, in sintesi, il messaggio che un gruppo di giovani aderenti al gruppo territoriale del Movimento cinque stelle di Vibo Valentia ha inteso veicolare per mezzo della propria iniziativa. A conclusione dell’opera di piantumazione, il coordinatore provinciale Michele Furci ha positivamente commentato l’iniziativa affermando: «Anche quest’anno il M5s vibonese, dopo aver radicato il 30 settembre scorso il suo gruppo dirigente con la costituzione del Gruppo Territoriale, con un gesto di concreta gratuità ha messo a dimora in occasione della Festa dell’Albero delle piante per il futuro. Grazie alla disponibilità del sindaco del comune di Jonadi, la piantumazione è stata realizzata presso il parchetto “Le Paperelle” di Vena di Jonadi». «Un gesto semplice e gratuito affinché i nuovi alberi possano essere goduti dall’ambiente e dal suo ecosistema al servizio della comunità intera. La nuova organizzazione delineata dal presidente Giuseppe Conte, nel riaffermare i principi originari del soggetto politico nato 14 anni fa, in un contesto storico iper-consumistico in cui tutto si mercifica, ha rinnovato come Gruppo territoriale un gesto che racchiude in sé un valore inestimabile e molteplici significati culturali ed educativi. Dotare di piante anche una piccola superficie, in particolare in un angolo urbano, significa munire quello spazio di esseri viventi in grado di produrre ossigeno e sottrarre anidride carbonica dall’atmosfera. Le piante sono pure un simbolo di grande forza di adattamento, di rinascita della natura e di rilancio dell’operosità delle persone. Il rifiorire di una pianta è l’augurio più fecondo per chi inizia una nuova vita o una fase nuova della propria esistenza.

Michele Furci

Gli alberi sono soprattutto gli alleati straordinari contro il cambiamento climatico, poiché la loro esistenza e la loro cura difende le nostre comunità cittadine dalle intemperie e particolarmente dalle piogge torrenziali o da un evento meteorico disastroso. In una parola, con la loro rigogliosa presenza si sviluppa il verde del tessuto terrestre, rendendolo in grado di filtrare le piogge e mitigare gli effetti del riscaldamento delle aree urbane. E, sebbene appaiano immobili e con un’apparente fragilità, a ben guardare con la dovuta sensibilità, esse sono un giacimento naturale prezioso carico di esortazioni, suggerimenti e condivisione di un orizzonte luminoso per la crescita e lo sviluppo integrale dell’umanità. E così, in una mattinata gelida, un gruppo di giovani che rappresentano il senso più plastico di un’appartenenza spassionata alla comunità del M5s del Gruppo territoriale di Vibo Valentia, ha rinnovato il gesto della piantumazione di sette piante o alberelli a beneficio della comunità intera. Per questo a nome dell’intero GT e degli iscritti al M5S mi sento di esprimere i più vivi ringraziamenti e la gratitudine, che non è mai abbastanza, a Luisa Santoro, Angela Cutrullà, Celeste Lico, Anna Luce Aiello, Francesca Primerano, Giosuè De Vincenti, Filippo De Caria, Manuel Zinnà e Franco Gagliardi che, intrepidi e senza farsi intimorire dai cinque gradi di temperatura, si sono cimentati in questo nobile gesto, vanto per l’intera comunità del Movimento cinquestelle vibonese».

