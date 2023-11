A Mileto la Festa degli alberi sotto il manto della Madonna della Guardia

Manifestazione green particolarmente riuscita a Mileto, nell’ambito dell’annuale “Festa degli alberi”. Nell’occasione, infatti, nel giardino esterno del tempietto votivo dedicato alla Madonna della Guardia, eretto poco meno di un secolo fa lungo la strada provinciale Mileto-Dinami, nei pressi dell’entrata del Parco archeologico medievale che fino al 1783 ha ospitato la città nell’XI secolo elevata da Ruggero I d’Altavilla a capitale della propria contea normanna, il Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) e il circolo “Laudato sì” hanno promosso congiuntamente un’apposita manifestazione che ha visto una folta partecipazione di cittadini. L’appuntamento di natura ambientale ha previsto la significativa piantumazione di alcuni alberi nell’area verde e la successiva celebrazione di una santa messa all’aperto, presieduta da don Giuseppe Pititto sul sagrato del tempio sacro. Le associazioni organizzatrici dell’evento, dopo aver ribadito il loro impegno e la piena disponibilità a collaborare ad altre iniziative finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della natura, hanno nell’occasione ricordato le normative vigenti che impongono ai sindaci di piantumare un albero per ogni bambino che nasce.

Gli alberi, del resto, oltre ad essere una naturale fonte di ossigeno, sono in grado di assorbire grandissime quantità di anidride carbonica (CO2) che le piante utilizzano nei naturali cicli biologici per produrre il proprio nutrimento. Gli specialisti di settore ritengono che in questo modo vengono attenuate le emissioni da gas serra, il cui aumento è ritenuto uno dei fattori responsabili delle elevate temperature terrestri. Le piante, tra l’altro, con le loro radici sono importanti elementi di difesa del suolo e di contrasto del dissesto idrogeologico. Tutti temi di salvaguardia del territorio e dell’ambiente che la manifestazione ha permesso di mettere in evidenza e di porre all’attenzione dei presenti. Masci e Laudato sì al termine della festa degli alberi hanno voluto ringraziare Franco Gagliardi e gli altri volontari che, dopo essersi adoperati per riconsegnare alla comunità il tempietto votivo della Madonna della Guardia, continuano con impegno e devozione a curare l’area verde circostante.

