Movimento Cinque Stelle in Calabria, la Orrico nuova coordinatrice regionale

La parlamentare Anna Laura Orrico è la nuova coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle in Calabria. A renderlo noto è l’interessata sui suoi canali social. «Una designazione – spiega Orrico – che avverto come una responsabilità per le sfide che si dovranno affrontare in giro per la Calabria ma anche come una soddisfazione per il riconoscimento attribuito al mio operato. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte ed i colleghi per la fiducia accordatami che spero di ripagare con impegno e dedizione. A me, ed alla squadra di coordinatori locali che è stata varata – cui va il mio più sincero in bocca al lupo – il compito di rafforzare la presenza del Movimento sui territori, includere le forze sane presenti nella società civile, migliorare il dialogo fra le persone e le istituzioni. Ci dovremo adoperare – prosegue la neo coordinatrice regionale – per costruire un gruppo di cittadine e cittadini espressione di una politica alta ed altra a latitudini difficili che scelga sempre e comunque di agire per il bene comune valorizzando la partecipazione attiva. Ci vediamo nelle strade e per le piazze».

Orrico, eletta lo scorso 25 settembre deputato per la seconda volta, subentra nell’incarico all’ex deputato Massimo Misiti, che si era dimesso da coordinatore regionale M5S Calabria a fine dicembre. Oltre alla Orrico, sono stati poi nominati i coordinatori provinciali M5S: si tratta di Luigi Stranieri (Catanzaro), Giuseppe Giorno (Cosenza), Elisabetta Barbuto (Crotone), Giuseppe Fabio Auddino (Reggio Calabria) e Lisa Santoro (Vibo). (Agi).

