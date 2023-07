Vibo Marina, al via le operazioni di sbarco per 77 migranti – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Sono iniziate poco dopo le ore 8.00 le operazioni di sbarco dei migranti al porto di Vibo Marina. Il gruppo, composto da 77 persone, si trova a bordo della imbarcazione Ong Rise Above di Mission lifeline, battente bandiera tedesca. Ci sono anche dieci donne, tredici donne e due bambini. I migranti erano stati soccorsi in acque maltesi. Provengono in particolare dal Burkina Faso, Camerun, Sierra Leone, Guinea, Mali e Nigeria. La nave aveva messo in sicurezza un totale di sette imbarcazioni in un’operazione di oltre 13 ore e, in coordinamento con le autorità italiane, ha preso a bordo le persone di due imbarcazioni. Poco dopo la nave è entrata nella zona Sar al largo di Lampedusa. Quindi la decisione delle autorità italiane circa il “porto sicuro” individuato in quello di Vibo Marina ed ora le operazioni di sbarco.

