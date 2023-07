Migranti anche a Vibo, a Portosalvo arrivati in 199 da Lampedusa

Sono giunti questa notte a Porto Salvo 199 migranti. Sono arrivati in pullman da Messina: un trasferimento deciso al fine di alleggerire gli hotspot siciliani che in queste ore si trovano particolarmente sotto pressione dopo le decine di sbarchi registrati a Lampedusa. Qui specialmente, il centro accoglienza è oramai al limite: a fronte di una capienza prevista di 400 persone, due giorni fa si è superata la soglia dei tremila ospiti. Da qui lo spostamento dei migranti in altri centri della Sicilia e della Calabria, tra cui appunto anche Vibo Valentia. I migranti arrivati stanotte sono stati sistemati nel capannone situato nella frazione Portosalvo, già utilizzato per l’accoglienza di profughi nei mesi scorsi e visitato dal prefetto Valerio Valenti, nominato poi commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti. Nel capannonne sono state allestite le brande ed è presente anche una cucina mobile. Ad assistere i migranti – tutti uomini, provenienti dall’Africa – c’è la Protezione civile, in particolare il coordinamento “Augustus” di Vibo Valentia e l’associazione “Promoarena”. Una sistemazione temporanea quella di Porto Salvo. Questa mattina inizieranno le operazioni di fotosegnalazione dei migranti, ad opera degli uomini della Questura di Vibo Valentia. Dopodiché, tra oggi stesso e domani, è prevista la partenza di tutti i migranti verso altre zone del territorio nazionale, secondo la ripartizione decisa dal Viminale. Altri migranti, quasi 500, sono arrivati questa notte da Lampedusa a Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo. A seguito dei trasferimenti, coordinati dalla Prefettura di Agrigento, in Calabria e in altre aree della Sicilia, si è riusciti questa mattina a portare a poco meno di ottocento il numero dei migranti presenti nell’hotspot di Lampedusa.

