“Noi non dimentichiamo”: lo speciale di LaC Tv dedicato al naufragio di Cutro

“Noi non dimentichiamo”. È questo il titolo dello speciale di LaC News24 in onda questa sera alle ore 21 su LaC Tv. Dopo la puntata di Dentro la Notizia in diretta da Cutro, un altro appuntamento a un anno esatto dal naufragio costato la vita a 94 persone e che ha provocato anche una decina di dispersi. Ricordare quanto accaduto, omaggiare la memoria delle vittime, dare voce a chi chiede verità e giustizia. In studio Pier Paolo Cambareri, che avrà come ospite l’avvocato delle famiglie delle vittime di Cutro Francesco Verri. “Noi non dimentichiamo” è il racconto della strage di migranti di un anno fa, servirà a ripercorrere quanto accaduto nei giorni immediatamente successivi, dalla visita di Mattarella al Palamilone pieno di bare al Cdm riunito a Cutro. Lo speciale di LaC News24 offrirà poi una panoramica anche sul processo agli scafisti e su come siano cambiate le norme sull’accoglienza dei migranti in questi dodici mesi. Tanti i contributi realizzati dalla redazione e le immagini che ci faranno tornare a quel drammatico 26 febbraio. Appuntamento dunque alle ore 21. “Noi non dimentichiamo” andrà in onda su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

