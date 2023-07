Migranti, sbarcate a Roccella Jonica altre 53 persone

Con quest’ultimo sono 27 gli arrivi registrati dall’inizio dell’anno nella cittadina del Reggino per circa 3500 persone soccorse

La Guardia Costiera ha intercettato e soccorso a circa 100 miglia al largo del porto di Roccella Jonica, una barca a vela con 53 migranti a bordo di nazionalità afghana e iraniana. Il gruppo di migranti – erano presenti anche dieci donne – è stato sbarcato nel porto della Locride e alloggiato nella tensostruttura realizzata dalla prefettura di Reggio Calabria, dove sono inoltre ricoverati una cinquantina di persone, tra bengalesi ed egiziani, giunti precedentemente. Secondo quanto appreso, i nuovi arrivati si troverebbero in buone condizioni generali di salute e non necessitano di emergenza sanitaria. Con quest’ultimo sbarco, sono 27 gli arrivi registrati dall’inizio dell’anno a Roccella Jonica, per circa 3500 persone soccorse. (AGI)

