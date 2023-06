Ancora sbarchi in Calabria, 57 migranti accolti nel porto di Roccella

Per lo scalo della provincia di Reggio Calabria si tratta del 21esimo sbarco da inizio 2023. In totale giunti oltre 3mila migranti

di Ilario Balì

Ancora sbarchi in Calabria. Stamani la Guardia costiera ha soccorso una barca a vela con a bordo 57 migranti intercettata al largo delle coste reggine. Il gruppo, composto da persone di nazionalità afghana ed egiziana, di cui 11 minori, è stato trasferito al porto di Roccella Jonica. Ai soccorritori i profughi hanno riferito di essere partiti circa una settimana fa dalla Turchia. Dopo l’arrivo, i profughi sono stati sottoposti a controlli medici e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente collocati in una tensostruttura gestita dalla Croce rossa all’interno dello stesso scalo portuale. Si tratta del 21esimo sbarco nel porto di Roccella da inizio 2023. In totale lo scalo ha accolto 3mila migranti.

