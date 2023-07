Acqua a “singhiozzo”, il sindaco di Cessaniti: «Problema strutturale, difficoltà a Mantineo e Piana Pugliese»

«Il disagio che viviamo su Mantineo e Piana Pugliese da più giorni è reale. Stiamo riuscendo a fornire acqua a singhiozzo. Abbiamo proprio difficoltà a servire i paesi». Non nasconde l’amarezza e la preoccupazione, il sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo. I disservizi registrati nelle frazioni stanno mettendo a dura prova i residenti. E con le alte temperature, il clima non può che essere rovente. Il primo cittadino sulla problematica ha un quadro preciso: «Conosco bene la situazione perché le criticità si sono registrate anche lo scorso anno. Il problema è strutturale, legato alla rete idrica fatiscente, alla pressione dell’acqua. Il risultato? L’acqua non basta». A ciò si aggiunge un altro fattore di non poco conto. Nonostante un’ordinanza emanata a maggio 2023, che vieta l’utilizzo di risorse idriche per fini non domestici «l’acqua viene utilizzata – dichiara il primo cittadino – anche per irrigare» esasperando la situazione. L’impegno, assicura il sindaco Mazzeo, è massimo: «Stiamo aspettando di sottoscrivere una convenzione con il Corap, ex Nucleo Industriale, per la fornitura di un pozzo solo per le due frazioni. Stanno sistemando l’impianto da un punto di vista tecnico, i ritardi sono dovuti a questo. Speriamo di concretizzare al più presto». Al contempo «si sta cercando di mandare acqua da Cessaniti, ma le difficoltà ci sono ed è innegabile. Con l’assessore Malara, lì residente, i confronti sono costanti. Stiamo cercando di fare il possibile per mitigare i disagi, ma l’ondata di caldo eccezionale di questi giorni non è stata di aiuto».

