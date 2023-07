Vibo Marina, il Comune vieta l’accesso in spiaggia tra via Aosta e via Pennello

Divieto di accesso, transito e stazionamento, a partire dalla giornata di oggi, lunedì 31 luglio e fino al 14 agosto, della spiaggia ubicata tra via Aosta e via Pennello per interventi di adeguamento della struttura palancola esistente lungo la suddetta spiaggia. L’adozione dell’ordinanza comunale è di carattere contingibile e urgente al fine della salvaguardia degli interessi connessi concreti per l’incolumità pubblica. Il provvedimento è stato assunto a seguito della richiesta della Direzione generale Eni al Comune di Vibo Valentia, per l’esecuzione dei lavori di protezione del palancolato presente sulla spiaggia in località Pennello. Il sindaco Maria Limardo, ha inoltre disposto che il Comando di polizia locale e gli altri agenti della Forza pubblica vigilino sull’esatta osservanza di quanto prescritto nell’ordinanza, vale a dire, divieto di accesso all’arenile fino alla vigilia di ferragosto.

