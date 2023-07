Ombrelloni e sdraio abusivi sequestrati a Vibo Marina e Bivona

La Capitaneria di porto di Vibo unitamente alla polizia municipale ha posto sotto sequestro attrezzature balneari di vario genere (ombrelloni, lettini, sdraio) rinvenute lungo tutto il tratto di costa che va dalla località Pennello fino a Bivona. Nello specifico sono stati sequestrati oltre 255 ombrelloni e 130 sdraio, nonché un gazebo in legno posizionato sulla spiaggia, in violazione delle norme che disciplinano l’uso del pubblico demanio marittimo. Tali attrezzature balneari erano di fatto usate come dei segnaposto, usati arbitrariamente per occupare parti di spiaggia libera impedendo di fatto la libera fruizione dell’arenile ai numerosi avventori. L’attività operativa posta in essere della Guardia Costiera e dalla polizia locale, preventiva e repressiva, sarà costante e proseguirà per tutta la durata della stagione balneare al fine di assicurare la libera fruizione del mare e del litorale da parte di bagnanti e diportisti.

