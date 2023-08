Acqua non potabile a Briatico, arriva l’ordinanza del sindaco Vallone

Vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e consumo umano per gli abitanti di Briatico città. È quanto disposto con ordinanza sindacale a firma del sindaco Lidio Vallone, diramata a seguito dell’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile acquisiti in data 8 e 9 agosto 2023 da personale Arpacal presso il Poliambulatorio di Moderata Durant, dalle quali è emerso che gli stessi prelievi non risultano conformi alle normative vigenti a causa della presenza di batteri coliformi, escherichia coli ed enterococchi intestinali. Dalle verifiche del laboratorio Delvit di autocontrollo trasmesse sui campioni di acqua potabile prelevati sulle fontanelle dell’intero territorio, si sono dedotti parametri conformi ad eccezione del campione prelevato presso la fontana pubblica sita in piazza IV Novembre. I risultati confermano la presenza di batteri coliformi. I prelievi con valori non a norma rientrano nella stessa rete idrica alimentata dalle medesime fonti di approvvigionamento. Per tali ragioni, le frazioni sono escluse dall’ordinanza. Il divieto di utilizzo acqua per fini non potabili nasce per «garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie». Pertanto è vietato provvisoriamente nella parte centro abitato l’utilizzo dell’acqua per uso alimentare, igiene della persona, igiene orale, lavaggio e preparazione alimenti nonchè stoviglie, utensili da cucina, apparecchiature sanitarie, oggetti per l’infanzia. Le risorse idriche potranno essere usate per la pulizia della casa e il funzionamento degli impianti sanitari.

