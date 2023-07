A Vena Superiore manca l’acqua, cittadini costretti a ricorrere ad autobotti e cisterne

A Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia, manca l’acqua. Alcuni cittadini residenti in Via Lazio lamentano infatti un disagio – tra erogazioni a “singhiozzo” – che si protrae da oltre un mese. «Siamo quattro famiglie con bambini piccoli ed è una situazione insostenibile e vergognosa. Non si può andare avanti così, chi di competenza ed in primis il Comune si diano da fare per risolvere il problema. Ci siamo recati più volte in Municipio e diverse sono state le segnalazioni che abbiamo inoltrato alla polizia locale così come all’ufficio tecnico, ma il problema persiste. Riuscire a parlare al telefono con qualcuno del Comune è una vera e propria impresa e, quando riusciamo a metterci in contatto ci rispondono puntualmente che non possono al momento farci nulla». Una situazione veramente al limite tanto che alcune famiglie della zona sono state costrette a chiamare un trattore per trasportare l’acqua – a pagamento – per riempire cisterne e autoclavi sempre con maggiora frequenza. Disagi su disagi, dunque, ai quali i cittadini intendono dire basta una volta per tutte.

