Joppolo: impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, approvato il progetto

Il comune di Joppolo

Passi in avanti a Joppolo per i lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti fotovoltaici di tutti gli edifici comunali. Un progetto da 50mila euro deliberato dalla giunta comunale e finanziato grazie a un contributo del Ministero dell’Interno, previsto nel bilancio pluriennale 2021-2023. Il fine, esposto nella delibera dell’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Dato, è quello di «rimetterli in funzione, massimizzare la produzione di energia elettrica e migliorarne l’efficienza energetica, in quanto attualmente risultano essere inefficienti poiché non in servizio». In particolar modo gli interventi saranno dedicati alle strutture scolastiche del paese. Quale responsabile unico del procedimento (rup) di tali opere è stato nominato l’architetto Giovanni Chirico al quale sono stati demandati i successivi atti.

