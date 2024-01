Gestione dei rifiuti: ecco il piano della Regione Calabria

di Claudio Labate

Migliorare le performance nella gestione dei rifiuti, la qualità e la quantità della raccolta differenziata, incentivando l'adozione di sistemi puntuali per la tariffazione del servizio secondo il principio "paghi per quanto produci"; gestire in modo sostenibile la frazione umida del rifiuto urbano privilegiando l'auto-compostaggio e il compostaggio di comunità; realizzare una rete impiantistica a servizio dei flussi della raccolta differenziata per massimizzare il recupero di materia da inviare alle filiere del riciclaggio; e puntare forte sull'inceneritore di Gioia Tauro. Sono queste le linee strategiche attraverso le quali la Regione Calabria con l'aggiornamento al Piano dei Rifiuti – necessario per adeguare la nostra regione alle direttive dell'Unione europea in tema di economia circolare – si è posta l'ambizioso obiettivo di spingere, al massimo il riciclaggio di materia di rifiuti e di ridurre drasticamente il rifiuto urbano conferito in discarica. Un atto di pianificazione condiviso e partecipato, lo definisce la relazione: il processo di Vas (valutazione ambientale strategica) consente di orientare le scelte del Piano al fine di garantirne la sostenibilità ambientale e di definire misure adeguate al monitoraggio ambientale. In tal senso, l'aggiornamento del Piano, oggetto della Valutazione ambientale, copre un arco di pianificazione sino al 2030, con l'obiettivo di definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti per la Regione Calabria fondato sull'ordine di priorità di gestione comunitaria: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia, improntato ai principi di autosufficienza e prossimità.