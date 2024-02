Meteo in Calabria, sole e temperature sopra la media per tutta la settimana

di Salvatore Lia

L’alta pressione che sta interessando l’Italia ormai da più di 10 giorni subirà un nuovo e temporaneo rinforzo, con un netto aumento delle temperature che raggiungeranno nuovamente valori tardo-primaverili in quota. Negli ultimi giorni abbiamo avuto giornate caratterizzate dall’inversione termica, con aria mite durante le ore diurne e aria fredda durante le ore notturne e prime ore del mattino fin verso le coste; il tutto colmato dall’assenza totale di precipitazioni che sta iniziando a causare una siccità sempre crescente ma che ha raggiunto ormai l’estremo in Sicilia e Calabria. Per un’altra settimana però l’Italia e la nostra Regione sarà alle prese con quest’anticiclone che sembra non voler mollare la presa e anzi, è previsto in nuovo rinforzo a partire da questo weekend. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori di circa 8-10°C alla quota standard di 1500m (circa 10°C sopra la media del periodo) e ciò vorrà dire che durante le ore diurne il termometro potrà raggiungere nuovamente picchi fino ai 18-20°C specie sul comparto Jonico della Regione, mentre su quello Tirrenico le temperature sono previste un po’ più basse e intorno ai 12-14°C rimanendo comunque al di sopra delle medie stagionali. Durerà ancora invece l’inversione termica durante le ore notturne fino a lunedì con valori ancora bassi nella notte e nelle prime ore del mattino. Essa però andrà a scomparire a partire da martedì 6 febbraio quando infiltrazioni di aria umida per correnti occidentali causeranno la formazione di nuvolosità, facendo così diminuire generalmente le temperature massime ma, di conseguenza, tenderanno ad aumentare quelle minime con valori anche oltre gli 8-10°C. Mentre stiamo per vivere nuovamente un clima anomalo per la stagione invernale, ecco che appare quasi sicuro un possibile cambiamento a partire da inizio seconda decade e intorno al 10-11 febbraio. Il vortice polare infatti tenderà a scendere di latitudine facendo arretrare l’alta pressione verso Sud e causando l’arrivo delle perturbazioni atlantiche da Nord, con conseguente possibile maltempo diffuso. Ovviamente questa è ancora una tendenza che dovrà essere confermata o smentita, ma il possibile cambiamento in arrivo non sarà però drastico, in quanto il termometro si andrebbe a stabilizzarsi solo intorno alla media del periodo.