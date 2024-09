Degrado nella piazzetta San Francesco a Pizzo, l’associazione San Pio X ne chiede l’affidamento: «Pronti a fare la nostra parte»

Restituire dignità e decoro alla piazzetta che ospita la statua di San Francesco di Paola. Con questo obiettivo l’associazione di promozione sociale San Pio X, presieduta da Giuseppe De Caria, ha inoltrato al Comune di Pizzo la richiesta per ottenere la gestione dell’area posta lungo via Nazionale. Una lettera indirizzata al sindaco Sergio Pititto e all’assessore all’ambiente Stefania Calfapietra, nella quale il sodalizio motiva la volontà di prendersi cura del sito.

«L’ iniziativa – spiega il referente De Caria – nasce dall’ esigenza di ripristinare l’area, eliminare erbacce e sporcizia e mantenere la piazzetta pulita e accogliente». Il sito, nel tempo, è divenuto punto di ritrovo e socialità quanto per gli anziani quanto per i giovani: «C’è chi viene qui per una passeggiata, per scambiare quattro chiacchere, per pregare. È un peccato lasciarlo nel degrado».

L’impegno è massimo: «Abbiamo sentito l’esigenza, come cittadini e anche come fedeli, di attivarci in forma volontaria dimostrando l’intenzione di prenderci pura della piazzetta per valorizzarla nella sua interezza a beneficio della comunità». Il legame con l’area è forte: «Questi luoghi – chiosa il presidente De Caria – hanno caratterizzato buona parte della nostra gioventù. Un motivo in più per cui sentiamo il dovere, nei limiti delle nostre competenze, di restituire alla piazzetta il giusto decoro».