La tartaruga Luciana riprende il mare, era stata recuperata a Zambrone con l’esofago pieno di plastica

Questa mattina personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia congiuntamente a personale dell’Associazione M.A.R.E. Calabria di Montepaone e del personale veterinario dell’Asp di Vibo Valentia ha liberato una tartaruga marina a largo di Zambrone.

La tartaruga marina, un’esemplare femmina della specie Caretta Caretta del peso di 35 kg cui è stato dato il nome di “Luciana”, era stata ritrovata da un pescatore lo scorso mese di agosto, a circa quattro miglia nautiche a largo dal litorale del comune di Zambrone, in evidente stato di difficoltà.

L’esemplare veniva pertanto affidato alle cure del Centro Referente per il Territorio: CRTAM M.A.R.E. Calabria di Montepaone. L’esemplare presentava occlusione da plastica nel tratto basso dell’esofago, che di fatto ostacolava la corretta nutrizione della stessa.

La tartaruga al termine delle cure e del monitoraggio alla quale è stata sottoposta dal personale del summenzionato Centro, è stata pertanto restituita al proprio habitat naturale. L’attività effettuata si inserisce nella più ampia funzione della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di salvaguardia dell’ambiente marino e della fauna maurina, in particolare, di animali appartenenti a specie protette come le tartarughe marine che, soprattutto a causa di interazioni con attività poste in essere dall’uomo, rischiano di subire una drastica diminuzione nei nostri mari.