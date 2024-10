L’isola ecologica di Vibo è una discarica a cielo aperto. Anzi no: le telecamere del nostro network fanno il miracolo – VIDEO

L’ingresso della piattaforma per il conferimento dei rifiuti nei pressi del Terminal bus è rotto e i soliti “lordazzi” hanno gettato di tutto per settimane. Appena due ore dopo che un nostro giornalista è apparso sul posto per documentare lo scempio, l’area è stata ripulita. Ecco il prima e il dopo

Fino a due giorni fa l’isola ecologica di via degli Artigiani a Vibo Valentia, nei pressi del terminal bus, era preda del degrado e sommersa di rifiuti. Poi, quando sono apparse le telecamere del nostro network, giunte sul posto per documentare lo sfacelo, la voce si è sparsa in fretta e, nel giro di un paio d’ore, l’isola ecologica è stata ripulita e sbarrata. Con buona pace dei topi che da giorni avevano preso possesso dell’area. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

Ma visto che possiamo mostrarvi il “prima” e il “dopo”, vale la pena raccontare nel dettaglio come sono andate le cose.

Nonostante le telecamere di videosorveglianza – le stesse che in passato hanno immortalato qualche “lordazzo” – il punto di raccolta dei rifiuti è stato vandalizzato, diventando in brevissimo tempo un’altra micro discarica a cielo aperto. La serratura elettronica che consentiva di accedere all’interno, e che si sbloccava per i residenti solo con l’ausilio della tessera sanitaria, è stata rotta. E così, da settimane o forse mesi, la porta dell’isola ecologica è rimasta aperta. Un’occasione imperdibile per i soliti lordazzi, che hanno cominciato a depositare rifiuti di ogni tipo.

«È uno schifo», ha commentato una donna che abbiamo incontrato quando la situazione volgeva al peggio: «Dicono che noi cittadini non osserviamo le regole. Ma noi il nostro dovere lo facciamo. Chi invece dovrebbe controllare perché non lo fa?».

Mentre ascoltavamo la sua testimonianza e riprendevamo la situazione, sulla strada è transitato un mezzo della ditta Muraca s.r.l. che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Alla richiesta di spiegazioni, ci hanno risposto che non erano autorizzati a parlare, quindi si sono allontanati. Due ore dopo, però, l’isola ecologica era stata ripulita, i rifiuti erano spariti e la porta era stata sigillata con un lucchetto e tanto di avviso: «Per gli utenti autorizzati a conferire presso questa isola ecologica contattare il numero 800 820 520». Meglio di niente. Intanto, però la piattaforma resterà chiusa fino a quando il Comune di Vibo non provvederà a ripristinare il lettore di card che aziona l’ingresso.