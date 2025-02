Parghelia e Jonadi tra i 122 Comuni Plastic Free 2025 premiati a Roma

I referenti di Plastic Free Onlus

Parghelia e Jonadi sono tra i sette Comuni calabresi che hanno ricevuto il riconoscimento di “Comuni Plastic Free 2025” per il loro impegno contro l’inquinamento da plastica sul territorio. L’annuncio è avvenuto ieri alla Camera dei Deputati a seguito di una valutazione effettuata dall’associazione Plastic Free Onlus, impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta contro l’abuso e l’inquinamento da plastica. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha visto crescere il numero di adesioni, passando da 111 a 122 Comuni premiati, di cui 7 calabresi. Ad illustrare l’impegno dell’associazione sui territori e l’impatto dell’azione di sensibilizzazione sulle amministrazioni sono stati Margherita Maiani e Lorenzo Zitignani, rispettivamente segretario e direttore generale di Plastic Free Onlus.

Margherita Maiani (segretario generale Plastic Free), Luca De Gaetano (fondatore e presidente Plastic Free), On. Mauro Rotelli (presidente Commissione Ambiente Camera), Lorenzo Zitignani (direttore generale Plastic Free)

«La valutazione – ha fatto sapere l’associazione Plastic Free Onlus attraverso un comunicato stsmpa – è stata fatta sulla base di 23 criteri, tra cui l’impegno contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio e la gestione virtuosa dei rifiuti urbani». Oltre a Parghelia e Jonadi, sono stati annunciati anche Girifalco e Montepaone (provincia di Catanzaro), Diamante, Paola e Tortora (provincia di Cosenza)». La regione con il maggior numero di Comuni “Plastic Free” quest’anno è l’Abruzzo con 16, seguita da Sicilia (14), Puglia e Veneto (12), Lombardia e Campania (10).

«Ogni Comune “Plastic Free” – prosegue la nota – riceverà un livello di valutazione espresso in tartarughe (da 1 a 3, fino a un massimo di 3 “tartarughe gold”) e la consegna dei riconoscimenti e delle targhe si terrà l’8 marzo a Napoli, al Teatro Mediterraneo». Alberto Fio, referente regionale di Plastic Free Calabria, ha espresso «soddisfazione per il numero di candidature da parte dei Comuni calabresi», augurandosi «che questo riconoscimento sia un punto di partenza per un percorso di sostenibilità». L’associazione Plastic Free Onlus, fondata nel 2019 da Luca De Gaetano, è presente in oltre 30 Paesi nel mondo e opera attraverso una rete di referenti e volontari che si impegnano quotidianamente nella sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto dei giovani nelle scuole.