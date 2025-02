Pini di piazza Salvemini (consorzio agrario), arriva la “sentenza” del Comune: «Vanno abbattuti, non c’è alternativa»

I pini di piazza del Consorzio agrario a Vibo verranno abbattuti. È quanto riporta una nota del Comune nella quale si legge che «a seguito di apposita perizia volta a verificare le condizioni degli alberi presenti in piazza Salvemini, interessata da un cantiere per lavori di rigenerazione urbana, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia informa che si è resa necessaria una ordinanza al fine di mettere in sicurezza l’area attraverso la rimozione di quegli alberi che non garantiscono più le condizioni minime di tutela della pubblica incolumità».

L’amministrazione sostiene «che sono state poste in essere tutte le iniziative del caso per tentare di scongiurare il taglio di alcuni alberi, ma non vi è alternativa. Ad ogni modo – si fa rilevare – si rassicura la cittadinanza che i nuovi alberi che verranno piantumati, già previsti da progetto, saranno in numero ben maggiore rispetto a quelli sacrificati. Successivamente – conclude il comunicato – si proseguirà con i lavori per il completamento della piazza, dove sorgeranno nuove aree verdi maggiormente fruibili e nuovi parcheggi».