«Il Parco delle Rimembranze sprofonda nel degrado», la denuncia di Rifondazione Comunista Vibo

Caterina Muraca e Gregorio Greco segretari del Circolo PRC-SE di Vibo Valentia denunciano le condizioni di degrado in cui versa il parco delle Rimembranze. «Come testimoniano le immagini – è scritto in un comunicato stampa a firma del Partito della Rifondazione Comunista – l’area giochi è transennata ed inaccessibile, privando i bambini di uno spazio essenziale per il loro svago. Inoltre – affermano Muraca e Greco – la presenza di rifiuti e cestini traboccanti non solo compromette il decoro del parco, ma rappresenta anche un rischio per la salute pubblica». Nella nota stampa i due segretari ritengono «inaccettabile che uno spazio pubblico venga lasciato nell’incuria più totale».

Da qui l’appello all’Amministrazione Comunale «urge un intervento per la riqualificazione di questo spazio, garantendo la pulizia, la manutenzione e l’accessibilità all’area. Invitiamo inoltre il Comune a promuovere eventi, attività ed iniziative per valorizzare il parco e renderlo un luogo di riferimento per la comunità».

Caterina Muraca e Gregorio Greco richiamano anche la collettività al senso civico «E’ imprescindibile che ogni individuo contribuisca attivamente, evitando di abbandonare rifiuti e segnalando situazioni di degrado. Questo parco, come tutte le aree verdi della città, merita cura, attenzione e rispetto da parte di tutti: amministrazione e cittadini».