L’importanza dell’acqua al centro del progetto promosso dall’Istituto Galluppi di Tropea insieme a Legambiente

Un anno di lezioni, sopralluoghi e incontri per capire cos’è davvero l’acqua: risorsa vitale, bene comune e nodo centrale del cambiamento climatico. È questo, in sintesi, il senso del progetto “Acqua Anima Mundi” promosso dall’Istituto d’istruzione superiore Galluppi di Tropea, con la collaborazione del Circolo Legambiente Ricadi, e sostenuto dai ministeri dell’Istruzione e dell’Ambiente.

Il progetto ha coinvolto per quasi dodici mesi gli studenti delle terze classi dei vari indirizzi scolastici dell’istituto tropeano, in un percorso educativo che ha messo al centro l’acqua, analizzata nei suoi molteplici aspetti: biologico, produttivo, culturale, ecologico.

Le attività si sono svolte in aula ma anche sul territorio, seguendo i corsi dei principali fiumi calabresi, visitando impianti idroelettrici come quello del Mucone in Sila e antichi mulini lungo le fiumare. Non sono mancati approfondimenti sul funzionamento dei sistemi irrigui tradizionali, sulla pesca, sul trattamento delle acque reflue e sulla biodiversità marina.

Tra i temi affrontati, anche le migrazioni – umane e animali – con l’acqua come via e come confine, e il suo ruolo nella legalità e nella gestione sostenibile delle risorse. Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla qualità dell’aria e delle acque dolci, grazie alla partecipazione al progetto Life ModernNec.

La chiusura delle attività si è svolta a Mongiana, al Centro Visite di Villa Vittoria, con la presenza del generale Andrea Rispoli, comandante dell’unità forestale dei Carabinieri, insieme a ricercatori del Cnr, rappresentanti di Legambiente e autorità locali. Un momento che ha riunito scuola, forze dell’ordine, enti e associazioni, nel segno di una collaborazione che punta a migliorare la qualità dell’ambiente.

Il presidente del Circolo Legambiente Ricadi, Franco Saragò, ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento diretto degli studenti in un processo di educazione ambientale attiva. Da parte sua, il dirigente scolastico del Galluppi, Nicolantonio Cutuli, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per l’approccio didattico “outdoor”, che ha aumentato la motivazione e la partecipazione dei ragazzi.