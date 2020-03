Coronavirus Vibo, al via la sanificazione del territorio comunale

Programma articolato in sei giorni prevede l’avvio delle operazioni dalla frazione Piscopio e dai quartieri Bitono e Moderata Durant

Al via la sanificazione del territorio comunale a Vibo Valentia. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è l’assessore ai Lavori pubblici e al decoro urbano Giovanni Russo. «Finalmente – asserisce – siamo riusciti ad avere il materiale necessario, dunque la ditta Dusty effettuerà un servizio di sanificazione delle strade cittadine a partire da domani, lunedì 16 marzo.



Il turno di lavoro inizierà ogni mattina dalle ore 6 e si svilupperà su 6 giorni, esclusa la domenica. Sarà ripetuto ciclicamente e ininterrottamente fino alla fine dell’emergenza, il programma sarà comunicato per tempo prima dell’intervento previsto. Si procederà – spiega l’assessore – accorpando le aree più vicine tra loro partendo da Piscopio». [Continua]



Questo il programma del primo giorno:

Piscopio

Sp 14 (via Varelli – via Mesima)

contrada Tazza

contrada Contura

via Regina Margherita

via Emilia

via San Nicola

via San Francesco

piazza San Michele



Vibo Valentia

Moderata durant

viale Papa Giovanni Paolo II

viale Giuseppe Saragat (Parco Urbano)

via Giovanni Gronchi

via Ferruccio Parri

via Bitonto

viale Sandro Pertini

via Enrico De Nicola

via Nilde Iotti

via Giovanni Spadolini

via Luigi Einaudi



Bitonto

via Madre Teresa di Calcutta

via Pablo Neruda

via Rodari

via Quasimodo

via Cesare Pavere

via Leonardo Sciascia

via Fortunato Seminara

via Carlo Levi



