Rifiuti a Vibo, mini-discariche rimosse. Prosegue l’igienizzazione

Ma c’è chi è costretto a pagare per un servizio non espletato. La testimonianza di una cittadina: «In contrada Bitonto non passano da quattro mesi. Inutili tutti i solleciti, ma la Tari mi arriva»

I cumuli di rifiuti sparsi in varie parti di Vibo Valentia, dal centro storico a viale della Pace, passando per le periferie, che avevamo denunciato sulla scorta di diverse segnalazioni di cittadini, sono stati rimossi nel corso della giornata dagli operatori ecologici della Dusty. Un’operazione pulizia assolutamente necessaria alla luce delle tante mini discariche che erano state create non solo nell’ultima nottata ma anche negli ultimi due/tre giorni. Gli interventi degli operatori sono stati più impegnativi del solito, dato che gli stessi, in virtù dei rischi di contagio, hanno dovuto igienizzare anche i rifiuti prima di prelevarli e rimuoverli. Circostanza che fa capire ancora di più quanto sia grave l’abbandono incontrollato della spazzatura da parte di individui in cui non alberga il minimo sindacale di senso civico richiesto per vivere in un paese mediamente civile.



Ma il problema della raccolta rifiuti è sempre presente. In particolare per quanto riguarda l’espletamento del servizio. Una signora, infatti, denuncia una situazione «insostenibile» in contrada Bitonto a Vibo, nei pressi della provinciale che conduce a San Gregorio: «La popolazione si lamenta – spiega – ma non sa che c’è chi come me abita da quasi 4 mesi in contrada Bitonto e qui mai sono venuti a ritirarmi la spazzatura. Finché sono riuscita ad uscire da casa ho portato sempre differenziando la spazzatura a mia suocera. Ora che non esco da casa dal 6 marzo, la spazzatura ce l’ho sotto l’appartamento con “rischio colera”». La signora lamenta poi di avere fatto innumerevoli solleciti: «Chiamate a sindaco, assessori, Comune, dipendenti, ad oggi l’unica cosa che è arrivata a casa è la Tari di dicembre! Ridiamo! Visto che il servizio non è stato svolto dovrei anche pagare?». Infine la provocazione: «Vorrà dire che farò anche io come gli altri, uscirò a buttare la spazzatura in strada…».



Al contempo, come annunciato giorni fa dall’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni, prosegue l’igienizzazione delle strade effettuata dalla Dusty unitamente alla sanificazione che è stata avviata da un’altra ditta in affiancamento alla prima.