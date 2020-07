Violazioni di legge per un autolavaggio di Nicotera, scatta il sequestro

I carabinieri forestali hanno denunciato l’amministratore dell’impianto alla Procura di Vibo Valentia

Nel corso dei servizi effettuati dai Carabinieri Forestali del Gruppo di Vibo Valentia, finalizzati alla verifica della regolarità degli scarichi delle acque reflue prodotte dalle attività di autolavaggio e del corretto smaltimento dei fanghi di depurazione, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spilinga, in collaborazione i carabinieri della Stazione di Nicotera, hanno operato il sequestro preventivo di un sito adibito ad autolavaggio ubicato nel comune di Nicotera.



L’amministratore unico della società di gestione dell’impianto, S. V. di anni 58, del luogo, è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia. L’attività dell’impianto di lavaggio auto, per come emerso al termine degli accertamenti, veniva condotta in assenza della prescritta autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, poiche’ risultata scaduta da oltre quattro anni. Proseguono i controlli dei Carabinieri Forestali rivolti alla tutela delle matrici ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche ed ai relativi corpi recettori, che inevitabilmente si riversano in mare con evidente pericolo di nocumento per la salubrità delle acque adibite alla balneazione.