“Vibo Marina c’è”: sarà questo il leitmotiv che caratterizzerà la giornata di domenica 5 giugno quando, nella frazione del capoluogo, sport e ambiente si legheranno in una serie di iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Si parte alle ore 9 con “Rifiuti spiaggiati”, attività di educazione ambientale dell’ Arpacal nell’ambito del Festival dell’ambiente che vedono il sostegno di Attilio Fiorillo ed Emanuela Minasi. Previste fino a sera attività volte alla sensibilizzazione su temi ambientali e alla valorizzazione del territorio.