VIDEO | Dalla falesia di Santa Maria dell’Isola che si sgretola al quartiere di Vibo Marina, gli scenari sono tutti spaventosi. L'ex capo della Protezione civile regionale lancia l'allarme: «Il mare si riprende quello che sprechi, abusivismo e burocrazia gli hanno sottratto»

Non usa mezzi termini Carlo Tansi. Geologo, ricercatore ed ex direttore della Protezione Civile regionale, Tansi ha scelto un luogo simbolo per lanciare il suo grido d’allarme: la spiaggia ai piedi di Santa Maria dell’Isola a Tropea. Alle sue spalle, le transenne delimitano l’area interessata dai crolli del 7 aprile e del 18 maggio 2023. Tra le mani, una cartina della Calabria che sembra un bollettino di guerra: intere fasce costiere segnate in rosso. «Rosso significa erosione, rischio, pericolo. E il Vibonese è in prima linea».

Dal costone del Santuario di Tropea che si sgretola allo scandalo dei fondi post-alluvione a Vibo Marina: l'ex capo della Protezione Civile Carlo Tansi lancia l'allarme: «Il mare presenta il conto di 50 anni di abusi e burocrazia immobile. Senza un Master Plan, turismo ed economia moriranno». E la costa vibonese, non solo quella Tirrenica già duramente provata, rischia di sparire.

La fragilità del simbolo di Tropea

«Siamo in una zona bellissima, ma geologicamente fragile», spiega Tansi indicando la parete rocciosa. Ma quella che sembra roccia imperitura è in realtà biocalcarenite: «È roccia tenera, formata da accumuli di fossili, che si può quasi grattare con un dito». Il geologo mostra le fratture visibili, le faglie che tagliano la "pseudo-roccia" indebolendola. «Quando il mare, sempre più violento a causa dei cambiamenti climatici, scava alla base, vengono giù intere "fette" di costone. I lavori di consolidamento fatti in passato? Progetti mal realizzati, chiodature inefficaci che non hanno impedito i crolli». È successo nell’aprile del 2023: un’intera “fetta” di scoglio è venuta giù. Poteva essere una strage se fosse accaduto d’estate.

Il rischio, dunque, non è solo geologico, ma umano: «Siamo in una delle zone più frequentate d'Italia. Se non si interviene con consolidamenti seri, e non palliativi, si rischia la tragedia».

L'erosione costiera: «Abbiamo perso un campo da calcio»

Il problema, però, non riguarda solo la rupe. Tutta la costa tirrenica, da Tortora a Reggio Calabria, sta arretrando. «Dagli anni '50 ad oggi la linea di costa è arretrata mediamente di 110 metri. È come aver perso un campo da calcio messo per lungo», illustra Tansi. La causa? L'uomo. «Dagli anni '60 abbiamo "stuprato" i fiumi. L'urbanizzazione selvaggia e abusiva ha ristretto gli alvei, impedendo ai corsi d'acqua di portare sabbia e nutrimento al mare. Senza quell'apporto, il mare si mangia la spiaggia».

Se un ciclone simile a "Harry" (che ha devastato lo Ionio con onde di 12 metri) dovesse colpire il Tirreno vibonese, l'effetto sarebbe devastante: «In territori così fragili, il processo erosivo subirebbe un'accelerazione drammatica».

Vibo Marina e lo scandalo dei fondi spariti

Spostando l'attenzione su Vibo Marina, Tansi tocca un nervo scoperto: il quartiere Pennello. «Un quartiere abusivo costruito letteralmente dentro l'alveo dei fiumi. Lì non si può e non si deve condonare», tuona il geologo. «La natura ha memoria: l'alluvione del 2006, con i suoi morti, è stata la riprova che i fiumi si riprendono i loro spazi».

Ma la denuncia di Tansi si fa ancora più pesante sulla gestione del post-emergenza. «Per Vibo furono stanziati 48 milioni di euro. Quando arrivai alla Protezione Civile nel 2015, cercai quei fondi: ne erano rimasti solo 11. Il resto? Spesi in modo illegale o assurdo». Tansi cita cifre precise, frutto di una denuncia presentata all'epoca al procuratore Gratteri: «Ho visto 280mila euro spesi in un anno per cancelleria, o autisti che guadagnavano 6mila euro al mese grazie a 400 ore di straordinario. Soldi pubblici, destinati alla sicurezza dei cittadini, finiti nelle tasche di amici e parenti mentre i fiumi restavano una minaccia».

Il caso Pizzo e la "coperta corta"

Sulla recente barriera frangiflutti di Pizzo, contestata dai cittadini, Tansi è chiaro nel metodo: «Non conosco il progetto specifico, ma l'approccio dei "lavori puntuali" è sbagliato. Se metti una barriera o un pennello in un punto, la spiaggia lì cresce, ma la togli al comune vicino. È il gioco della coperta corta». Secondo l'esperto, serve smetterla con i progetti comunali frammentati che sprecano denaro pubblico.

L'incubo isolamento: a Paola il mare scava sotto la ferrovia

Ma l'erosione non minaccia solo le spiagge. Spostando l'attenzione poco più a nord, nella zona di Paola, Tansi descrive uno scenario da brividi per le infrastrutture strategiche nazionali. «Stamattina abbiamo fatto un sopralluogo a nord della stazione di Paola», racconta il geologo. «Lì il mare ha raggiunto i binari. Non solo: sta scavando sotto la sede della ferrovia, creando una vera e propria grotta, una nicchia vuota sotto i binari». La gravità della situazione è estrema: su quella linea passa l'Alta Velocità, è l'arteria vitale che collega la Calabria e la Sicilia al resto d'Italia. «I terreni lì sono ancora più scadenti di quelli di Tropea. Se dovesse arrivare una mareggiata importante – avverte Tansi – si rischia il crollo e l'interruzione totale della ferrovia. E non sarebbe un danno riparabile in pochi giorni: rischiamo l'isolamento ferroviario di mezza regione».

L'appello finale: un Master Plan o la fine del turismo

La soluzione esiste, ma è ferma nei cassetti. «Nel 2014 c'erano i fondi e c'era un Master Plan: un grande progetto unitario per tutta la costa regionale. Sono passati 11 anni e la burocrazia regionale ha bloccato tutto».

Il futuro delineato da Tansi, se non si inverte la rotta, è a tinte fosche. «Il mare non aspetta i tempi della burocrazia. Tra 10 anni potremmo non avere più le spiagge di Tropea, di Capo Vaticano o di Diamante. E siccome la Calabria vive di turismo balneare, se spariscono le spiagge, sparirà anche la nostra economia».