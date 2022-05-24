La cittadina del Vibonese ospiterà l’assemblea dell’associazione Demeter. Al centro, metodi per una agricoltura produttiva e sostenibile

Quest'anno l'Assemblea annuale dei produttori agricoli biodinamici dell'Associazione Demeter Italia si terrà, per la prima volta, in Calabria. Avrà luogo il prossimo venerdì 27 maggio a partire dalle ore 11:00 a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, presso l'Hotel Popilia Resort. Demeter è l'organizzazione che si occupa di certificare le aziende biodinamiche italiane, aziende già certificate biologiche. La biodinamica è un metodo agricolo praticato in tutto il mondo ed in Italia da un altissimo numero di aziende fondato dal filosofo antropologo, Rudolf Steiner 100 anni fa e si basa su tecniche agricole sostenibili per rendere vitale il terreno e tutelare la biodiversità.

«È un grande piacere poter accogliere gli imprenditori agricoli biodinamici in Calabria, la mia regione» afferma Antonino Anastasi, consigliere dell’Associazione. «La scelta di fare l’assemblea in Calabria vuole essere un modo per avvicinarsi, per la prima volta, alle tante aziende certificate Demeter localizzate nelle regioni del sud Italia, regioni nelle quali il numero di aziende biodinamiche certificate ha un trend in costante crescita». L’assemblea sarà l’occasione per i produttori biodinamici di incontrarsi nuovamente dopo due anni di restrizioni, per discutere sulle strade da percorrere per il prossimo futuro ed avrà luogo finalmente in una regione, la Calabria, «dove la rinomata accoglienza e la ricchezza di grande biodiversità – concludono i promotori – renderanno certamente il soggiorno indimenticabile per gli ospiti biodinamici».