Riaperto il cantiere dopo alcuni problemi di carattere tecnico e burocratico. Si punta ad una riqualificazione complessiva dell’area

Sono ripresi i lavori di recupero ambientale nel quartiere di Vibo Valentia. Un lavoro programmato già dalle precedenti amministrazioni comunali che in questi giorni è partito grazie all’impegno del rup e del direttore dei lavori che sono riusciti a superare alcuni problemi tecnici e burocratici. Scopo primario dell’intervento complessivo è quello di recuperare dal punto di vista ambientale alcune aree del centro storico ubicate prevalentemente nel quartiere Carmine ricavando ulteriori spazi pubblici da destinare ai cittadini e migliorando la fruizione dei luoghi. Previsto anche il recupero e la riqualificazione – da un punto di vista ambientale prima ancora che urbanistico – di alcune aree del centro storico mediante interventi mirati alla separazione delle acque reflue da quelle meteoriche, alla regimentazione delle acque meteoriche del sito ed alla canalizzazione delle acque reflue di alcune aree limitrofe, allo stato non adeguatamente convogliate. Infine, gli interventi mirano a riqualificare i luoghi del nucleo storico al fine di accrescerne il valore storico, turistico ed edilizio, migliorando le condizioni di vita degli abitanti negli ambiti caratterizzati da particolare degrado fisico e disagio sociale, rendendo godibili alcuni luoghi simbolici che attualmente non risultano utilizzati.Per come spiegato dal sindaco, Maria Limardo, e dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo, l’intervento è legato a precisi standard sanciti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché ai pareri vincolanti del Ministero per i Beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e paesaggistici per la Provincia di Vibo Valentia.