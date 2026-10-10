Dopo una nottata tempestosa soprattutto sul versante ionico, i fenomeni interessano anche Cosentino, Vibonese e aree interne. Atteso un temporaneo miglioramento, ma nel pomeriggio sono previste nuove precipitazioni

La nottata appena trascorsa è stata a dir poco tempestosa con fulmini à gogo su tutta la Calabria e in particolare sull'area Jonica dove intensi temporali hanno interessato Reggino, Catanzarese e Crotonese.

In questi minuti l'intera regione è sotto l'assedio di piogge e temporali compreso anche il settore Tirrenico e interno, con temporali che stanno interessando anche il Cosentino, Vibonese, tutte le aree interne e montuose.

Nelle prossime ore è atteso un temporaneo miglioramento e fine dei fenomeni per poi riprendere con nuovi temporali nelle ore pomeridiane interessando nuovamente le medesime aree.