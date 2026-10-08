Il vescovo Attilio Nostro annuncia un nuovo giro di incarichi. Novità anche per le comunità di Rombiolo, Filadelfia e Vena Superiore: «Aiutiamoli con la preghiera»
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Proseguono gli avvicendamenti all’interno delle parrocchie della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Dopo gli spostamenti di una settimana fa, nelle scorse ore l’ulteriore turnover annunciato dallo stesso vescovo Attilio Nostro. «Carissimi - si legge in un messaggio indirizzato a sacerdoti e fedeli - come già sapete, in questo periodo la nostra Diocesi vive un tempo di passaggio nel servizio pastorale di alcuni presbiteri, che siamo chiamati ad accompagnare con la preghiera e l’affetto fraterno. Vi comunico gli ulteriori avvicendamenti: Don Francois Kayiranga, finora vicario parrocchiale a Montesoro, andrà come parroco alla comunità di Capistrano in sostituzione di don Antonio Calafati che lascia per raggiunti limiti di età e al quale esprimo cordiale gratitudine per il lungo e fedele servizio così come ringrazio di cuore don Anthony Dias, che ritornerà nella sua diocesi di origine, per l’aiuto reso in questo tempo di passaggio.
Le comunità di Garavati e Moladi - prosegue il presule miletese - saranno affidate a don Michele Arena, coadiuvato in questo da don Giuseppe Passarelli. Don Michele continuerà a conservare la guida pastorale delle due parrocchie che già serve, Motta Filocastro e Mandaradoni». I cambi alla guida delle parrocchie della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea non si fermano qui. A seguire, infatti, monsignor Nostro annuncia che a breve le comunità di San Costantino di Briatico e di San Leo di Briatico «accoglieranno don Ottavio Scrugli». A Filadelfia, invece, don Giovanni D’Angelo, che ha terminato la Licenza in teologia pastorale a Roma, «svolgerà il ministero di vicario parrocchiale nelle parrocchie di Santa Barbara e di san Teodoro». Novità anche a Vena Superiore, dove don Yesu Karunanidhi «affiancherà come vicario parrocchiale don Roberto Carnovale e don Raffaele Ferrazzo».
L’ultimo cambio non riguarda una parrocchia, ma l’Unitalsi diocesana, realtà dove «don Maurizio Macrì e don Davide Moschella succederanno a don Antonino Vattiata come assistenti ecclesiastici. Accompagniamoli con la preghiera - conclude il vescovo - affinché il loro cuore possa somigliare sempre più al cuore di Cristo, buon pastore».