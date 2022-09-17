Si è svolta questa mattina la prima riunione operativa: «Nessuno allarmismo, ma la volontà di essere il più possibile preparati ad eventuali emergenze»

Viste le persistenti condizioni di instabilità sulla Calabria, come peraltro annunciato dalla Protezione Civile Regionale che ha diramato per l’intera giornata di oggi sabato 17 Settembre, l‘allerta arancione lungo la costa tirrenica settentrionale della Calabria e gialla nel resto della Regione, a Pizzo è stato attivato il COC, centro operativo comunale, il cui massimo punto di riferimento è il sindaco Sergio Pititto, anche lui presente questa mattina alla riunione preliminare. [Continua in basso]

«Il compito del COC – scrive sulla pagina Facebook la Protezione Civile di Pizzo – è quello di gestire l’evolversi della situazione attraverso un costante monitoraggio, una razionale e opportuna distribuzione delle risorse umane sul territorio, una pianificata gestione delle struttture e dei mezzi disponibili in funzione del tipo di evento, della sua intensità e del grado di coinvolgimento territoriale. Nessuno allarmismo – concludono – ma la volontà di essere il più possibile preparati ad eventuali emergenze».