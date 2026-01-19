Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga. Sono questi i comuni vibonesi che a partire dalla mezzanotte e per la giornata di domani saranno in allerta rossa per il maltempo. Lo ha disposto la Protezione civile regionale che nel bollettino diramato oggi a metà giornata ha confermato un peggioramento delle condizioni meteo, dovuto al passaggio del ciclone denominato Harry.

Si tratta di comuni montani che rientrano nell’area 8, insieme alle aree joniche del Reggino e del Catanzarese.

Il ciclone Harry, di origine mediterranea, sta provocando precipitazioni diffuse e persistenti, forti venti orientali, attività temporalesca e mareggiate sulle coste esposte. Si tratta di un fenomeno particolarmente intenso, con quantitativi di pioggia elevati e vento in rinforzo, che ha già portato le autorità a emanare allerte su vaste aree del Sud Italia.

In vista dell’allerta rossa, le autorità locali stanno già adottando misure di prevenzione e sicurezza. Tra queste: chiusura di scuole e parchi; sospensione di attività all’aperto non essenziali; invito alla popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire le istruzioni delle autorità competenti. I sindaci dei comuni interessati raccomandano la massima prudenza e la costante attenzione alle comunicazioni ufficiali, viste le possibili criticità legate a frane, allagamenti e alberi caduti nelle zone colpite dalle piogge e dai venti forti.