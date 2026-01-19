Allerta arancione domani in tutto il Vibonese e rossa in alcuni comuni delle Serre, al confine con la provincia di Reggio Calabria. Come da previsioni, il ciclone Harry nella giornata di domani si rafforzerà con il maltempo che imperverserà su tutta la Calabria. Nel bollettino diramato qualche minuto fa dalla Protezione civile regionale, è prevista allerta rossa sul Reggino e sul lato jonico del Catanzarese e parte del Crotonese. Allerta arancione sullo Jonio cosentino, Vibonese e Lametino; gialla sul Tirreno cosentino. La decisione è stata presa in considerazione delle previsioni meteo che prevedono un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo marine e dei venti dal pomeriggio a tutta la giornata di domani.

«Si prevede – si legge nel bollettino – il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare riferimento ai settori ionici e meridionali delle regioni, con quantitativi cumulati molto elevati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Si prevedono venti di burrasca dai quadranti orientali, con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Forti mareggiate sulle coste esposte».

I comuni vibonesi appartenenti alla cala 8 e quindi in allerta rossa nella giornata di domani sono: Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga.

Regione in massima allerta per il maltempo

«La Regione Calabria ha già attivato l'assetto di allarme rosso in relazione all'ondata di maltempo che sta interessando il territorio», ha dichiarato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto stamane a margine di un incontro in Cittadella regionale a Catanzaro, riferendo di «aver avuto in tal senso un colloquio con il direttore della Protezione civile regionale, Domenico Costarella».

Il governatore ha aggiunto che «la decisione di innalzare il livello di attenzione è stata assunta indipendentemente dagli esiti della riunione in corso con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. I sindaci sono stati informati già nei giorni precedenti e il monitoraggio della situazione proseguirà anche nelle prossime ore. Seguirò con attenzione l'evoluzione degli eventi sia oggi che domani, in coordinamento con la Protezione civile regionale».