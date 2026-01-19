Vibo Valentia, Serra San Bruno e Nicotera tra i primi comuni ad annunciare la sospensione delle lezioni per la giornata di domani a causa del maltempo. Nella città capoluogo chiusi anche parchi e giardini pubblici già da questo pomeriggio

Peggioramento delle condizioni meteo in vista, con allerta arancione per la giornata di domani su tutta la provincia di Vibo Valentia e rossa in alcuni comuni delle Serre. In considerazione di ciò, sono diversi i sindaci che stanno optando per la chiusura delle scuole anche al fine di limitare gli spostamenti per prevenire possibili situazioni di pericolo. Domani, martedì 20 gennaio, si attende infatti un rafforzamento del ciclone Harry che sta già imperversando sulla regione, con precipitazioni intense e venti di burrasca.

A Vibo chiuse scuole e anche parchi e giardini pubblici

A Vibo Valentia, il sindaco Enzo Romeo ha firmato due ordinanze a tutela della pubblica incolumità. Con il primo provvedimento è stata disposta la chiusura di ville, parchi e giardini pubblici già dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, al fine di prevenire situazioni di rischio dovute al forte vento e alle possibili precipitazioni intense. Con la seconda ordinanza si dispone invece la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026. Il sindaco invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali di comunicazione del Comune e della Protezione Civile.

Le altre scuole chiuse in provincia di Vibo

Tra i primi Comuni a optare per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, Nicotera: pochi minuti dopo la pubblicazione del bollettino di allerta della Protezione civile, il sindaco Giuseppe Marasco ha infatti annunciato sui social che «a causa delle condizioni meteo avverse, domani le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse. Seguirà ordinanza sindacale».

Chiude anche Serra San Bruno, dove l’allerta meteo domani sarà di livello rosso. Di seguito l’elenco di tutti i comuni vibonesi che hanno deciso di chiudere le scuole: