Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e Istituto comprensivo di San Costantino Calabro-Mileto sempre più uniti in tema di tutela ambientale. Un legame tra Chiesa locale, guidata dal vescovo Attilio Nostro, e comunità scolastica che perdura da anni e che oggi viene consolidato in modo ancora più stretto con la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa sull’ecologia integrale, ispirato all’enciclica Laudato sì di Papa Francesco. Con la firma del documento le parti coinvolte si impegnano, tra le altre cose, per i prossimi tre anni a creare un "patto educativo" che arricchisca l'offerta formativa della scuola, attraverso le risorse educative e culturali della diocesi, per favorire il dialogo e la convivenza tra diverse culture e per contrastare la dispersione scolastica, il bullismo e la povertà educativa; a proporre un percorso progettuale per promuovere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale; a realizzare un percorso educativo da sviluppare attraverso le tappe della riflessione, della elaborazione di idee e della loro attuazione concreta; a condividere eventuali storie ed esperienze personali e comunitarie che fungano da ispirazione, in modo da dar vita a un processo di cambiamento ispirato alla cultura della cura e all’ecologia integrale.

Tra gli obiettivi dichiarati, invece, quelli di: promuovere la formazione di cittadini attivi, consapevoli e responsabili; incentivare le conoscenze sulle attuali problematiche ambientali e sull’acquisizione di nuovi e più sobri stili di vita; aumentare la capacità degli studenti ad agire da cittadini responsabili; offrire loro occasioni di sviluppo delle proprie risorse personali; educare le nuove generazioni alla conoscenza dell’ambiente e alla tutela del patrimonio e del territorio. A firmare il relativo protocollo d’intesa tra le parti sono stati, rispettivamente, il direttore dell’Ufficio per la Promozione umana e lo Sviluppo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Danilo D’Alessandro, e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro-Mileto, Luisa Vitale.

Come detto, la sigla posta sul documento rafforza un legame di vecchia data tra le due istituzioni. Da diversi anni, infatti, con il prezioso sostegno della diocesi, la scuola sta portando avanti con successo il progetto “Stewards of the Earth: Raccontando la Laudato si’… a modo nostro!”, che sotto la referenza della professoressa Maria Rosaria Bertuccio sta coinvolgendo gli alunni della secondaria di primo grado di Jonadi.