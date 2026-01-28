Dopo una breve tregua dal maltempo nella giornata di ieri, ecco che una nuova perturbazione è attesa già nella giornata di oggi. La porta atlantica infatti è ormai “aperta” e un treno di perturbazioni raggiungerà la Calabria per tutta la settimana.

Intanto durante la giornata odierna è atteso un generale peggioramento già dal mattino lungo le aree costiere del territorio con piogge sparse che potranno sconfinare fin verso le aree interne. I fenomeni saranno comunque intermittenti e alternati a breve schiarite. In serata si avranno maggiori schiarite ma non sono da escludere ancora locali piovaschi o temporali sui litorali.

Le temperature rimarranno stazionarie ovunque sia nei valori minimi che nei valori massimi, mentre assisteremo ad un generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con raffiche localmente moderate o forti.