«I ragazzi sono il vaccino contro la criminalità organizzata, gli anticorpi che la sconfiggeranno», le parole del Procuratore Falvo agli studenti di Vibo

Anche Vibo Valentia ha il suo albero della legalità dedicato a Giovanni Falcone: un tiglio è stato messo a dimora nel giardino della scuola Don Bosco di Vibo Valentia al termine della festa dell’albero. Presenti le massime autorità civili e militari del territorio. Dal prefetto Roberta Lulli al procuratore Camillo Falvo, dal sindaco Maria Limardo al comandante del gruppo carabinieri forestali Gaetano Lorenzo Lopez, dal comandante provinciale dei carabinieri Bruno Capece fino al rappresentante di Libera Giuseppe Borrello.

L’albero della legalità dedicato a Falcone

Il cortile della scuola è stato tappezzato di messaggi di speranza inneggianti alla libertà, alla legalità e alla tutela dell’ambiente. «Perché è nelle piccole cose, nelle buone abitudini e nel rispetto delle regole che si fonda la legalità», ha detto il prefetto, che rivolgendosi ai ragazzi ha aggiunto: «Voi siete il futuro, siete il vaccino contro il malaffare, contro le cattive abitudini, la prepotenza e l’illegalità».

I ragazzi sono il vaccino contro la mafia

«Quando il grande albero presente davanti a casa di Giovanni Falcone è diventato un punto di riferimento per chi voleva testimoniare il proprio dolore – ha ricordato il procuratore alla platea di studenti – erano momenti difficilissimi per il Paese, poiché sembrava che la criminalità organizzata avesse vinto sullo Stato. Invece, ora che le gemme di quell’albero che simbolicamente si stanno diffondendo su tutto il territorio nazionale, ci dimostrano quanti passi in avanti siano stati fatti da quel terribile 1992». L’albero, ha rimarcato il capo della Procura vibonese, simboleggia la legalità: «La criminalità vive di simboli e anche la lotta alla mafia deve essere fatta di simboli come quello di oggi.

Giornata memorabile

Un albero piantato rappresenta il rispetto per l’ambiente e, dunque, del territorio. La legalità esprime la stessa tensione di tutela, anche se in senso più generale. Questa provincia – ha proseguito Falvo – è stato deturpato da anni di incuria. La cura siete voi. Voi siete il vaccino. Creerete gli anticorpi e distruggerete la mafia». Ha concluso con un messaggio di speranza: «Mi auguro che questa giornata rimarrà scolpita nei vostri cuori e quando sentirete parlare di criminalità organizzata ricordatevi di oggi».