Il fenomeno, che sta suscitando curiosità e preoccupazione, si registra anche in Sicilia e Puglia dove è riemerso un isolotto che non si vedeva dal '700

Nelle ultime settimane in molti hanno potuto notare, nelle acque del porto di Vibo Marina, un’eccezionale bassa marea, fenomeno che si è presentato anche in Puglia e in Sicilia, suscitando un misto di curiosità e preoccupazione. A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, il mare si è ritirato di 60/70 metri lasciando le barche a secco sulla battigia, mentre a Sciacca, in Sicilia, è riemerso addirittura un isolotto la cui ultima comparsa era avvenuta nel ‘700.



Ma quali sono le cause di questo notevole abbassamento del livello del mare che si è registrato in molte zone del sud Italia, Calabria compresa? Secondo gli esperti di 3B Meteo, la bassa marea anomala è determinata da una serie di fattori: la componente astronomica dettata dalla posizione della Terra in primis, ma anche una componente meteorologica individuabile nella presenza, in questi giorni, di forti venti di tramontana che tendono a spingere il mare verso il largo unitamente a una situazione di alta pressione sul Mediterraneo, che provoca una forte spinta delle acque verso il basso. Ipotesi, però, ancora tutte da verificare. I biologi, dal canto loro, affermano che non c’è da allarmarsi ma si aspettano notizie anche dagli istituti scientifici che stanno studiando il fenomeno.

Sembra però da escludere che il fenomeno possa essere legalo alle normali maree in quanto- viene sottolineato da più parti- è da diverse settimane che l’eccezionale fenomeno persiste, contrariamente a quanto dovrebbe accadere con l’alternarsi delle maree.

Secondo diversi esponenti del Wwf della Sicilia si è in presenza di un mistero affascinante ma allo stesso tempo inquietante in quanto il fenomeno è in controtendenza rispetto ai cambiamenti climatici, che invece vanno verso l’innalzamento progressivo del livello del mare. «Ci siamo trovati davanti ad animali marini morti- hanno affermato- perché rimasti all’asciutto, un brutto scenario».

LEGGI ANCHE: Vibo Marina, registrato un eccezionale abbassamento del livello del mare: scattano i controlli