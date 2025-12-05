Enzo Romeo ha incontrato i giornalisti per comunicare la disponibilità della proprietà del cinema-teatro in disuso a lavorare con il Comune per rilanciare quello che fino a metà degli anni ’90 è stato il fulcro della vita culturale della città

Un pezzo importante della memoria culturale della città potrebbe tornare a pulsare nel cuore di Vibo Valentia. Il Cinema-Teatro Valentini, attivo dalla fine degli anni ’50 fino alla prima metà degli anni ’90 e per decenni simbolo della vita sociale e culturale cittadina, potrebbe rinascere sotto forma di centro congressuale, integrato da attività commerciali.

A lanciare la notizia è stato il sindaco Enzo Romeo, durante un incontro che è servito per offrire le prime informazioni sul progetto. «Questo luogo ha rappresentato per decenni il baricentro della vita culturale di Vibo Valentia – ha dichiarato il primo cittadino – e la possibilità di restituirlo alla città come polo congressuale di prestigio è un’occasione straordinaria».

La proprietà dell’immobile, ha spiegato Romeo, ha manifestato l’intenzione di avviare un cambio di destinazione d’uso, aprendo la strada a un progetto ambizioso che unisce sviluppo economico e valorizzazione del patrimonio storico. Il sindaco ha sottolineato la disponibilità dell’Amministrazione comunale a sostenere il percorso burocratico e urbanistico necessario per la trasformazione, facilitando anche eventuali contatti con investitori privati.

L’idea riguarda la creazione di un centro congressi con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento non soltanto per il Vibonese, ma per l’intera Calabria, «un’infrastruttura di eccellenza capace di attrarre eventi, convegni e congressi a livello nazionale e internazionale», ma che potrà contare anche sul sostegno delle attività commerciali presenti per garantire una frequentazione costante. «Il nuovo Valentini – ha spiegato in primo cittadino, che ha messo l’accento anche sulle ricadute occupazionali – potrebbe diventare un grande centro di aggregazione nel cuore della città, restituendo a Vibo Valentia uno spazio di cultura, incontro e sviluppo economico».

Per l’amministrazione, la trasformazione del Valentini rappresenta un’opportunità unica di coniugare azione imprenditoriale privata, creazione di nuovi posti di lavoro e utilità pubblica. «Se questo progetto vedrà la luce – ha concluso il sindaco – il Cinema Valentini tornerà a essere il fiore all’occhiello della città che vogliamo: un centro vivo, capace di richiamare cittadini e visitatori, e di restituire a Vibo Valentia un luogo di riferimento per la cultura e la socialità».