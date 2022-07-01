Il componente del direttivo cittadino del partito di Calenda rivendica le sollecitazioni fatte prima che s'intervenisse e annuncia battaglia «affinché si trovi una soluzione strutturale e definitiva»

«Quando le battaglie politiche vengono fatte nell’interesse della cittadinanza e con determinazione, si riescono ad ottenere dei risultati tangibili. È il caso di quanto Azione ha fatto per il torrente S. Anna, che sversava nel mare di Bivona, compromettendone la salubrità. Oggi, dopo una serie di sollecitazioni finalmente il torrente in questione è stato chiuso da giorni ed il mare di Bivona è cristallino, salubre e soprattutto adeguato ad accogliere i turisti che rappresentano un elemento essenziale per l’economia locale». Così in una nota Francesco Fusca, componente del direttivo cittadino di Azione, che insiste: «Non possiamo consentire che il torrente venga chiuso solo a ridosso della stagione estiva mentre per tutto l’anno continua a sversare in mare, perché l’ecosistema ne risulta comunque danneggiato, con ripercussioni che potrebbero divenire irreparabili».



L’esponente di Azione annuncia quindi battaglia «affinché si possa trovare una soluzione strutturale e definitiva per il S. Anna, per fare in modo che venga colettato in modo permanente al depuratore ed evitare che sversi nel corso dell’inverno. Solo con una soluzione definitiva potremmo avere in modo costante il mare cristallino, così come in questi giorni si vede a Bivona, che può divenire un magnifico borgo su cui investire per un turismo di qualità di cui beneficerebbe l’intera provincia. Ci auguriamo infine – conclude Fusca – che si possa mettere un punto definitivo all’attività dei privati che attraverso il torrente scaricano a mare attraverso adeguati controlli atti ad evitare che per l’interesse di qualcuno possa pagare come sempre la collettività».

