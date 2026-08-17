Dopo settimane di caldo e instabilità pomeridiana sui rilievi, una perturbazione porterà fenomeni intensi soprattutto lungo il Tirreno. Possibili grandinate e forte attività elettrica tra Vibonese e Reggino

In questo mese di agosto le giornate sulla Calabria sono state pressoché identiche. Al mattino il tempo si è presentato prettamente stabile e soleggiato ma nelle prime ore del pomeriggio violenti temporali si sono formati nelle aree montuose della Sila, del Pollino, delle Serre e dell’Aspromonte; tali fenomeni hanno raggiunto anche le aree interne e localmente quelle costiere in particolare del Catanzarese e del Reggino. Ecco però che nelle prossime ore tale situazione subirà una mutazione.

Forti temporali tra lunedì notte e martedì mattina

Un cavo d’onda depressionario causato da una perturbazione in discesa sul bordo dell’anticiclone causerà l’arrivo di forti temporali. In particolare tra la notte di lunedì e la mattinata di martedì forti temporali saranno possibili lungo tutte le coste Tirreniche del Cosentino, Catanzarese e soprattutto tra Reggino e Vibonese: qui saranno possibili fenomeni molto intensi accompagnati da intensa attività elettrica e possibili fenomeni grandinigeni.

Le precipitazioni potranno comunque raggiungere anche le aree interne e localmente quelle Joniche anche se qui i fenomeni saranno meno intensi. Poi, nel corso della giornata di martedì, si rinnoverà l’instabilità pomeridiana che interesserà come sempre le aree montuose della regione. Ad accompagnare tale perturbazione sarà anche un calo delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori in perfetta linea con le medie stagionali e ciò vorrà dire che il termometro non andrà oltre i 30-31°C lungo le coste con clima decisamente più gradevole e senza la presenza dell’afa.

In queste settimane la presenza dell’anticiclone non ha fatto altro che riscaldare il terreno ma soprattutto i mari intorno alla Calabria e all’arrivo di questa prima perturbazione, tale riscaldamento farà da miccia a possibili fenomeni temporaleschi intensi.