Ultime ore di caldo estremo sulla regione con temperature eccezionali tra coste e aree interne. Da metà settimana l'anticiclone africano cederà il passo ad aria più fresca e a una perturbazione

L'anticiclone africano continua la sua espansione sulla Calabria. Da diversi giorni ormai aria rovente sta interessando la regione con temperature che localmente hanno raggiunto quasi i 44°C in particolare nelle aree più interne, mentre altrove i valori sono stati diffusamente intorno ai 38-40°C.

Lunedì rovente su tutta la Calabria

La giornata di oggi, lunedì 20 luglio, avremo ancora una giornata bollente su tutta la Calabria: sono previsti infatti valori molto elevati soprattutto lungo la costa Jonica del Cosentino, Crotonese, Catanzarese e Reggino dove si potranno raggiungere ancora una volta i 38-40°C; valori simili saranno possibili anche sul litorale Vibonese e reggino Tirrenico.

Termometro più rovente invece registrerà valori più elevati nelle aree interne con possibili picchi di 42-43°C su Valle del Crati, Sibaritide, Marchesato Crotonese, Piana di Gioia Tauro e aree interne del Vibonese.

Crollo delle temperature da metà settimana

Il caldo però ha le ore contate: come anticipato dagli scorsi articoli a partire da mercoledì 22 luglio aria più fresca da Nord scivolerà verso Sud apportando un crollo generale delle temperature. Crollo che si evidenzierà soprattutto nella giornata di venerdì quando, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono previsti valori in calo di oltre 12-15°C rispetto ai valori roventi di questi giorni e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro difficilmente si avvicinerà ai 30°C e con temperature dunque al di sotto delle medie stagionali. Inoltre, nella giornata di venerdì 24 luglio è atteso il transito di una perturbazione che causerà piogge e locali temporali su gran parte della Regione.

Durante i prossimi giorni avremo la situazione più chiara e vi invitiamo dunque a continuare a seguire i nostri aggiornamenti.