Aree interne e Catanzarese tirrenico le zone più a rischio ma è sulla Jonica che il caldo si avvertirà di più. Ecco le previsioni

Un promontorio di matrice subtropicale continente-africana insiste sul Mediterraneo centrale, determinando condizioni di spiccata stabilità atmosferica e un marcato e progressivo aumento delle temperature su tutto il territorio regionale.

Caldo estremo e temperature percepite fino a 46°C: il 27 agosto la Calabria si prepara a vivere una giornata di caldo record, con allerta rossa in alcune aree e arancione in gran parte del territorio. Le temperature massime potranno raggiungere i 42°C nelle zone interne e pianeggianti, mentre in diverse aree la temperatura percepita arriverà fino a 44–46°C.

Ecco la nostra prima elaborazione del sistema di allertamento, sviluppata sulla base dei modelli adottati dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Zona Allerta Max Percepita Cosentino Tirrenico 🟠 Arancione 32–34°C 42–44°C Cosentino Jonico 🟠 Arancione 32–34°C 42–44°C Crotonese 🟠 Arancione 32–34°C 38–40°C Catanzarese Jonico 🟠 Arancione 33–35°C 44–46°C Catanzarese Tirrenico 🔴 Rosso 34–36°C 38–40°C Vibonese 🟠 Arancione 32–34°C 40–42°C Reggino Jonico 🟠 Arancione 32–34°C 44–46°C Reggino Tirrenico 🟠 Arancione 32–34°C 40–42°C Aree interne e piane 🔴 Rosso 40–42°C 40–42°C Aree montuose 🟡 Giallo 30–32°C 30–32°C

Disposizioni e Raccomandazioni