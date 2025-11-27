«Passata il periodo estivo la frazione di Bivona ritorna la pattumiera del Comune di Vibo Valentia». È l’amara considerazione di Gianni Patania, segretario provinciale Conf. Si. La, confederazione sindacale lavoratori che, foto in mano, denuncia lo stato della cittadina costiera: «Basta fare un giro per le vie della frazione stessa per capire il degrado in cui versa, addirittura alcuni scaricano materiale da risulta direttamente sulla strada. È successo ieri sera lungo via del Pescatore».

Il sindacalista sottolinea la mancanza di telecamere di sorveglianza e l’esigenza di maggiori controlli sul territorio: «Finita l’estate – aggiunte Patania - i bordi delle spiagge sono diventati discariche di rifiuti di ogni genere, rifugio di topi e altri animali».

Cantieri ancora aperti

Altra criticità, i lavori di piazza Toscana e piazza della Chiesa: «Impensabile che lavori da consegnare a gennaio 2025 siano ancora cantieri aperti», aggiunge. Quindi l’appello alle istituzioni locali affinché «si intervenga per ripristinare il decoro di una frazione abbandonata a sé stessa. Non bastano le dichiarazione ad effetto per dare decoro ad una frazione che doveva e poteva essere il traino dell’economia Vibonese ma che di fatto – conclude Patania – è stata relegata a pattumiera della città».