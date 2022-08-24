Turisti, residenti e villeggianti richiamano l’attenzione del Comune di Ricadi sui ritardi nella raccolta della spazzatura

Sconcerto a Capo Vaticano fra turisti, residenti e villeggianti per lo “spettacolo” che da oltre una settimana si presenta all’ingresso di una delle spiagge più belle del comprensorio, quella di località Tono. Da quasi dieci giorni fa infatti cattiva mostra di sé un’enorme cumulo di rifiuti e spazzatura non raccolta. “Com’è possibile – si chiedono alcuni turisti – che i rifiuti non vengono raccolti e che vi sia tanta disattenzione e abbandono da parte del Comune di Ricadi in piena stagione estiva”? Una situazione che, ancora una volta, mostra tutti i limiti dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Tripodi (in carica dal settembre 2020 e che, fra l’altro, ha la propria abitazione estiva a neanche 50 metri dai rifiuti non raccolti), e delude le speranze di quanti auspicavano, sotto il profilo del decoro urbano e del rispetto per l’ambiente, una svolta rispetto al passato. “L’ingresso in spiaggia al Tono – affermano diversi residenti – avviene passando accanto a cumuli di rifiuti e l’odore non è dei migliori. Se non si vuole avere rispetto per noi residenti che paghiamo le tasse al Comune di Ricadi per servizi spesso inesistenti, almeno lo si dovrebbe avere nei confronti degli ospiti, cioè dei turisti che scelgono Capo Vaticano e la spiaggia del Tono per trascorrere una giornata di mare pagando peraltro profumatamente il parcheggio e spendendo qui i loro soldi”. Le foto dei rifiuti non raccolti parlano da sole e non c’è bisogno di aggiungere altro. Per l’odore non proprio piacevole ci fidiamo…

